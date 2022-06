Salernitana, Petrachi favorito per il post-Sabatini. Le ultime su Nicola (Di giovedì 2 giugno 2022) La Salernitana cambia pelle: dopo l’addio di Sabatini al club granata è tempo di rivoluzione. Petrachi è in pole position. Nicola in stand-by. La Salernitana di Danilo Iervolino si appresta a dare il via ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione di Serie A. Quella di oggi è stata una giornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Lacambia pelle: dopo l’addio dial club granata è tempo di rivoluzione.è in pole position.in stand-by. Ladi Danilo Iervolino si appresta a dare il via ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione di Serie A. Quella di oggi è stata una giornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

