Salernitana | due club di Premier League su Djuric | le ultime

(Di giovedì 2 giugno 2022) Duediavrebbero messo gli occhi sull’attaccantedella, che ancora non ha firmato il rinnovo con i campanie lapotrebbero separare le loro strade in estate. L’attaccante, che ancora deve decidere se accettare o meno l’offerta dei campani per il rinnovo, è cercato da duedi. Brentoford e Nottingham Forest sarebbero sulle tracce dell’attaccante dei campani, che chiede come contratto un triennale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Giornata movimentata in casa Salernitana: dopo il divorzio con Walter Sabatini è caccia al nuovo direttore sportivo. In bilico anche Nicola ...Si lavora alla permanenza di Simone Verdi in casa Salernitana, ma non è scontata ... Non si tratta ovviamente di una seconda scelta rispetto a Verdi, ma di un'altra scelta. I due calciatori si ...