Advertising

sportli26181512 : Salah, futuro in Premier League: Mohamed Salah si sta addentrando nei suoi ultimi 12 mesi di contratto con il Liver… - number1719 : Guardate la parata di #Courtois su #Salah e il primo gol di Giroud nel Derby di ritorno. Se pensate ancora che sia… - GoalItalia : '...queste però sono tre domande diverse...' ?? Troppe questioni sul futuro? Salah fa le pulci al giornalista ?? - EuropaCalcio : #Liverpool, #Salah sul futuro: “resterò di sicuro nella prossima stagione” #europacalcio - infoitsport : Liverpool, Salah sul futuro: “resterò di sicuro nella prossima stagione” -

La delusione per la Champions League persa e un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Ildi Mohamedè di nuovo al centro di diversi rumors che potrebbero far preoccupare l'ambiente Liverpool . I Reds potrebbero perdere in un colpo solo il loro duo d'attacco composto da Mané e ..., da parte sua, si è 'limitato' a percorrerne 86mila: il giro del mondo lo hanno fatto ... l'importanza, l'impatto enorme che potrebbe avere questa overdose di partite suldel calcio.La delusione per la Champions League persa e un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il futuro di Mohamed Salah è di nuovo al centro di diversi rumors che potrebbero far preoccupare l'ambiente ...L'attaccante egiziano vorrebbe restare coi Reds anche nella prossima stagione, ma il club non vuole perderlo a zero ...