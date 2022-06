Ruud-Cilic in tv domani: orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2022 (Di giovedì 2 giugno 2022) Casper Ruud sfiderà Marin Cilic in semifinale al Roland Garros 2022. Per entrambi si tratta della prima volta nel penultimo atto dello slam parigino, che quest’anno ha regalato molte sorprese. Ruud ha superato nei quarti Holger Rune in un derby scandinavo durato quattro set. Cilic l’ha invece spuntata al tie-break del quinto set contro Andrey Rublev, che non è riuscito a sfatare il tabu quarti di finale. I due non si affrontano dalla scorsa estate, mentre sulla terra addirittura da due anni. Il norvegese è avanti 2-0 nei precedenti e, secondo i bookmakers, partirà favorito. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Cilic e Ruud scenderanno in campo nella giornata di domani, venerdì 3 maggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Caspersfiderà Marininal. Per entrambi si tratta della prima volta nel penultimo atto dello slam parigino, che quest’anno ha regalato molte sorprese.ha superato nei quarti Holger Rune in un derby scandinavo durato quattro set.l’ha invece spuntata al tie-break del quinto set contro Andrey Rublev, che non è riuscito a sfatare il tabu quarti di finale. I due non si affrontano dalla scorsa estate, mentre sulla terra addirittura da due anni. Il norvegese è avanti 2-0 nei precedenti e, secondo i bookmakers, partirà favorito. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di, venerdì 3 maggio ...

