Rosso Bianco e Sangue Blu, il romanzo LGBT diventa un film su Prime: il cast della favola a tinte rainbow (Di giovedì 2 giugno 2022) Red, White & Royal Blue nel 2019 è diventato uno dei romanzi più letti e discussi in America e un anno fa è sbarcato anche in Italia con il titolo Rosso, Bianco e Sangue Blu. Il libro di Casey McQuiston è una dolce favola moderna a tinte rainbow ed ha conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo, per questo motivo Prime ha annusato il potenziale della storia e ne farà presto un film. Per l’adattamento cinematografico del romanzo sono già stati scelti gli attori. Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine saranno i due protagonisti, Alex, il figlio della Presidente degli USA ed Henry il Principe inglese. Nel cast ci saranno anche: Clifton Collins Jr, Stephen Fry, ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Red, White & Royal Blue nel 2019 èto uno dei romanzi più letti e discussi in America e un anno fa è sbarcato anche in Italia con il titoloBlu. Il libro di Casey McQuiston è una dolcemoderna aed ha conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo, per questo motivoha annusato il potenzialestoria e ne farà presto un. Per l’adattamento cinematografico delsono già stati scelti gli attori. Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine saranno i due protagonisti, Alex, il figlioPresidente degli USA ed Henry il Principe inglese. Nelci saranno anche: Clifton Collins Jr, Stephen Fry, ...

Advertising

yaniravibora : RT @evavibora: guardami e fissami, vis-à-vis, sei velenosa, rossa come una rosa e il rosso ti sposa come la coca, giusto per moda il caffè… - arlcobain : RT @evavibora: guardami e fissami, vis-à-vis, sei velenosa, rossa come una rosa e il rosso ti sposa come la coca, giusto per moda il caffè… - raphmaraj : RT @evavibora: guardami e fissami, vis-à-vis, sei velenosa, rossa come una rosa e il rosso ti sposa come la coca, giusto per moda il caffè… - evavibora : guardami e fissami, vis-à-vis, sei velenosa, rossa come una rosa e il rosso ti sposa come la coca, giusto per moda… - RobertoArduini1 : RT @FlavioNobileIO: #ilunatici Per 'Stanotte Vale Tutto': ma un saluto da parte de I LUNATICI per gli amici Piloti delle Frecce Tricolori (… -