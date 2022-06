Romagnoli Lazio | ancora mezzo milione tra domanda e offerta | cosa succede

(Di giovedì 2 giugno 2022) La trattativa trae lasi è al momento bloccata. E sul difensore rossonero gli interessi di altri due club La trattativa tra lanon si sblocca. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti,separa i biancocelesti dalla fumata bianca col centrale in scadenza a fine mese. Sono 3 infatti (più bonus) i milioni richiesti dall’ex Roma, 2.5 (più bonus) l’di Lotito e Tare. A 2.8 si può chiudere ma occhio alla concorrenza: all’orizzonte sono spuntati anche gli interessi di Fiorentina e Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come anticipato nei giorni scorsi si stava avvicinando sempre di più la firma di Sarri sul rinnovo con la Lazio e ieri è arrivata la conferma.