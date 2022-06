Roma | ufficiale | Bruno Conti rinnova il contratto con il club

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) “L’ASè lieta di comunicare chehato il propriocon il, dove si occuperà del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla U14 alla U10“. Lo comunica in una notailgiallorosso. “– prosegue il comunicato -, calciatore leggendario e membro della Hall of Fame del, ha giocato con la maglia delladal 1973 al 1991, con due parentesi nel Genoa nel 1975-76 e nel 1978-79. Campione del mondo con la Nazionale nel 1982 e uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del 1982-83,ha collezionato in giallorosso 402 presenze e 47 reti, vincendo per quattro volte ...