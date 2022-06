Roma, tre incidenti nel giro di poche ore: muore una mamma di 35 anni (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora morti sulle nostre strade. Nella Capitale, solo nelle ultime ore, tre incidenti. Una mamma di appena 35 anni non tornerà più dai suoi figli. C’è un numero che non accenna mai a scendere: quello delle vittime della strada. Pochi giorni fa ha perso la vita una giovane coppia di Cesena che si stava dirigendo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora morti sulle nostre strade. Nella Capitale, solo nelle ultime ore, tre. Unadi appena 35non tornerà più dai suoi figli. C’è un numero che non accenna mai a scendere: quello delle vittime della strada. Pochi giorni fa ha perso la vita una giovane coppia di Cesena che si stava dirigendo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Esercito : In questa giornata speciale, un immenso #Tricolore scende su #Roma grazie a tre nostri atleti della Sezione di Para… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero nazionale della scuola, i docenti scendono in piazza. Si prevede un'alta partecipazione alla manifest… - fattoquotidiano : Roma, bimba cinese di tre anni torna da scuola sanguinante: la parola “vergogna” incisa sulla pelle - BomprezziMarco : RT @Esercito: In questa giornata speciale, un immenso #Tricolore scende su #Roma grazie a tre nostri atleti della Sezione di Paracadutismo… - ereike05 : RT @Esercito: In questa giornata speciale, un immenso #Tricolore scende su #Roma grazie a tre nostri atleti della Sezione di Paracadutismo… -