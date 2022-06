Roma | tre colpi di qualità per Mou per l’obiettivo Champions

(Di giovedì 2 giugno 2022) In casasi punta in alto dopo l’ultima stagione e la conquista della Conference. Trediper accontentare Mou Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casasi guarda al mercato per rinforzare la rosa condi conquistare un posto inLeague nella prossima stagione. Tre i rinforzi nel mirino per accontentare Mourinho. Si parte da Isco, svincolato di lusso dopo l’addio al Real, per passare a Jesse Lingard, separato in casa con lo United che ha aperto alla sua cessione. Più difficile, vista la valutazione di 30 milioni, arrivare a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Ma i giallorossi almeno un tentativo lo faranno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tiago Pinto lo sa: in tre anni il rapporto tra costi e ricavi va migliorato, lo impone la Uefa: la strategia del GM per il calciomercato Il numero magico è 70(%): è questo il limite dei costi compless ...