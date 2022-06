Roma | Totti | “Disposto a cedere la 10 a Dybala Zaniolo? Non ha bisogno di consigli”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Francescoè intervenuto ai microfoni di Sky, facendo il punto sul mercato della. L’ex attaccante ha parlato innanzitutto di: “Abbiamo parlato di certe cose, spetta a lui decidere il suo futuro. La 10 glielai volentieri, ma credo che lui sarebbe più propenso a prendere la 21. Se non dovesse arrivare, non saprei chi mi piacerebbe al suo posto. A fare la differenza saranno le potenzialità economiche del club“. Suha tagliato corto: “Non hadi alcuno da me. Se davvero vuole restare a, farà qualsiasi cosa“. Infine, su Mkhitaryan diretto all’Inter: “Laperderebbe un grande giocatore, oltre ad una grande persona, che ha dimostrato quanto vale. Sicuramente ...

