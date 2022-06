Roma, si punta un giocatore del Manchester United: i dettagli (Di giovedì 2 giugno 2022) Per la Roma è arrivato il momento di pensare agli investimenti. Gran parte del budget per il mercato arriverà dalla cessione degli esuberi, con Tiago Pinto che stima di portare nelle casse del club giallorosso una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. La situazione Zaniolo al momento è esclusa, visto ancora il futuro non chiaro del giocatore, che potrebbe perfino rinnovare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport alcune trattative in uscita sembrano essere vicino alla chiusura, ad esempio Pau Lopez e Cengiz Under che saranno sicuramente riscattati dal Marsiglia e porteranno nelle casse della Roma un totale di 20 milioni di euro. Un altro nome è quello di Olsen, vicino al riscatto con l’Aston Villa per 3,5 milioni di euro. calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Per laè arrivato il momento di pensare agli investimenti. Gran parte del budget per il mercato arriverà dalla cessione degli esuberi, con Tiago Pinto che stima di portare nelle casse del club giallorosso una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. La situazione Zaniolo al momento è esclusa, visto ancora il futuro non chiaro del, che potrebbe perfino rinnovare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport alcune trattative in uscita sembrano essere vicino alla chiusura, ad esempio Pau Lopez e Cengiz Under che saranno sicuramente riscattati dal Marsiglia e porteranno nelle casse dellaun totale di 20 milioni di euro. Un altro nome è quello di Olsen, vicino al riscatto con l’Aston Villa per 3,5 milioni di euro. calciomercato ...

Advertising

bendellavedova : #ReferendumGiustizia. Mia intervista @repubblica: a 2 settimane dal voto non c’è dibattito. Chi non prende posizi… - ValeriaColibri : RT @MercurioPsi: @pm_io1 Veramente la #MetroB per fare il servizio da contratto, dovrebbe contare su 27 treni. In ora di punta quindi il se… - lukesky95199961 : RT @MercurioPsi: @pm_io1 Veramente la #MetroB per fare il servizio da contratto, dovrebbe contare su 27 treni. In ora di punta quindi il se… - Violett11315738 : RT @MercurioPsi: @pm_io1 Veramente la #MetroB per fare il servizio da contratto, dovrebbe contare su 27 treni. In ora di punta quindi il se… - MercurioPsi : @pm_io1 Veramente la #MetroB per fare il servizio da contratto, dovrebbe contare su 27 treni. In ora di punta quind… -