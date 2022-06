Roma | “Se rivuoi il cellulare dacci 100 euro” | coppia arrestata per estorsione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 giugno 2022)-Una donna romena di 30 anni ed un uomo gambiano di 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziati del reato diaggravata in concorso. Tutto è partito dalla denuncia di un 73enne fatta negli uffici di polizia del commissariato Porta Maggiore. L’uomo ha raccontato agli agenti che, una decina di giorni prima, aveva ospitato a casa sua una conoscente romena, che la mattina dopo aveva accompagnato con la macchina nel quartiere di Grotte Celoni. Arrivati quasi a destinazione la 30enne gli aveva chiesto in prestito ilper fare una telefonata ma, appena giunti, era scesa dall’auto senza renderglielo indietro. Qualche giorno dopo la ragazza lo aveva contattato su un’altra utenza a lei nota e aveva preteso 100per la restituzione del telefono: il denaro doveva ...