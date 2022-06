Roma, passeggiano vicino alle case con una stampella finta: al suo interno nascosti gli arnesi per lo scasso (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma. Si dice che sia l’occasione a fare l’uomo ladro. Dunque, non è tanto colpa del ladro, quanto di quella irripetibile concatenazione di eventi che crea l’opportunità, dinanzi alla quale l’uomo può ben poco. Ma, anche volendo credere a questo sofisma attenuante, c’è chi le occasioni se le va a cercare, ogni giorno. Come i soggetti dell’ultimo arresto dei carabinieri, che girovagavano per strada con una finta stampella all’interno della quale erano nascosti tutti gli arnesi per il furto con scasso. Perché l’occasione va colta al volto, altrimenti non si ripresenta più. Tentato furto con la ”stampella” Due uomini hanno tentato un furto nelle ultime ore, ed erano ad un passo dalla sua riuscita. Tutto era filato liscio fino a quel momento: il portone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022). Si dice che sia l’occasione a fare l’uomo ladro. Dunque, non è tanto colpa del ladro, quanto di quella irripetibile concatenazione di eventi che crea l’opportunità, dinanzi alla quale l’uomo può ben poco. Ma, anche volendo credere a questo sofisma attenuante, c’è chi le occasioni se le va a cercare, ogni giorno. Come i soggetti dell’ultimo arresto dei carabinieri, che girovagavano per strada con unaall’della quale eranotutti gliper il furto con. Perché l’occasione va colta al volto, altrimenti non si ripresenta più. Tentato furto con la ”” Due uomini hanno tentato un furto nelle ultime ore, ed erano ad un passo dalla sua riuscita. Tutto era filato liscio fino a quel momento: il portone ...

