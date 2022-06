Roma Isco, sullo spagnolo anche Valencia e Siviglia: le ultime (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo la Roma su Isco: sull’esterno spagnolo anche Siviglia e Valencia, che dopo la firma di Gattuso potrebbe andare forte sul giocatore Non soltanto la Roma su Isco. L’ex Real Madrid andrà vai a zero dopo il 30 giugno e sarà libero di firmare per qualsiasi società I giallorossi ci hanno pensato nel caso in cui dovessero salutare Mkhitaryan, ma attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da As anche Siviglia e Valencia sarebbero sulle tracce dell’esterno spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo lasu: sull’esterno, che dopo la firma di Gattuso potrebbe andare forte sul giocatore Non soltanto lasu. L’ex Real Madrid andrà vai a zero dopo il 30 giugno e sarà libero di firmare per qualsiasi società I giallorossi ci hanno pensato nel caso in cui dovessero salutare Mkhitaryan, ma attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da Assarebbero sulle tracce dell’esterno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - Glongari : #Roma nei dialoghi con Jorge Mendes è stato proposto anche il profilo di #Isco che ha concluso la sua esperienza al… - CalcioNews24 : Anche #Siviglia e #Valencia sulle tracce di #Isco ?? - calciomercatoit : ???? Contatti tra la #Roma e #Isco: lo spagnolo preferisce la Liga, ma non chiude ai giallorossi ?? - AlbertoNoves : RT @pisto_gol: Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux )” “La R… -