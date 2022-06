(Di giovedì 2 giugno 2022), quattro arresti per spaccio di droga . Tra questi, c'è anche una donna di 46 anni che, per non dare'occhio, aveva occultato alcune dosi diall'interno delle foglie di lattuga per l'...

Advertising

oslaz : Roma, Tor Bella Monaca: donna trovata con l’eroina nell’insalata - TuttoSuRoma : #Roma, spesa da ”sballo”: esce dal supermercato con l'eroina nella lattuga - leggoit : #roma, #eroina nascosta nell'insalata: arrestata una 46enne - trinchelino : RT @rep_roma: Nasconde l'eroina tra le foglie di insalata, arrestata a Tor Bella Monaca [aggiornamento delle 10:13] - rep_roma : Nasconde l'eroina tra le foglie di insalata, arrestata a Tor Bella Monaca [aggiornamento delle 10:13] -

, quattro arresti per spaccio di droga . Tra questi, c'è anche una donna di 46 anni che, per non dare nell'occhio, aveva occultato alcune dosi diall'interno delle foglie di lattuga per l'...... tra le note "piazze" di spaccio del quartiere, coordinati dalla Procura della Repubblica di, ... i militari hanno rinvenuto 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo, del peso ...Roma, quattro arresti per spaccio di droga. Tra questi, c'è anche una donna di 46 anni che, per non dare nell'occhio, aveva occultato alcune dosi di eroina all'interno delle ...La vittoria all'ultimo respiro dello scudetto di categoria contro la Roma regala un prezioso fascio di luce su una squadra ricchissima di talento, compatta e pronta in molti suoi componenti a far feli ...