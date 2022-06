Roland Garros: Martina Trevisan si ferma in semifinale (Di giovedì 2 giugno 2022) Parigi – La storia Martina l’aveva già scritta alla qualifica in semifinale, piazzandosi tra le prime quattro dello Slam. E al Roland Garros, seppur non mollando un secondo in partita, la Trevisan nuova icona azzurra del tennis femminile, non è andata oltre il match per la finale e si è fermata. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla statunitense Cori ‘Coco’ Gauff, col punteggio di 6-3, 6-1. In finale la 19enne numero 23 al mondo affronterà la numero uno polacca Iga Swiatek. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022) Parigi – La storial’aveva già scritta alla qualifica in, piazzandosi tra le prime quattro dello Slam. E al, seppur non mollando un secondo in partita, lanuova icona azzurra del tennis femminile, non è andata oltre il match per la finale e si èta. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla statunitense Cori ‘Coco’ Gauff, col punteggio di 6-3, 6-1. In finale la 19enne numero 23 al mondo affronterà la numero uno polacca Iga Swiatek. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molt… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: '????????, ???????? ???????? ???????? ?? ???????? ????????????????' 18 anni, una finale del Roland Garros appena conquistata e un carattere enorme. B… - ninda1952 : RT @RaiNews: Una partita, durata 1 ora e 15 minuti, che nonostante il punteggio è invece stata molto combattuta con l’italiana che ha dato… -