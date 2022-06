Roland Garros 2022: Trevisan tra Gauff e il sogno finale, Swiatek affronta Kasatkina (Di giovedì 2 giugno 2022) Sarà una giornata dedicata completamente al tabellone femminile al Roland Garros 2022. Oggi si terranno le due semifinali e c’è veramente grande attesa in Italia per la partita di Martina Trevisan. La toscana è ad un passo dal sogno, ma dovrà vedersela prima con l’americana Cori Gauff; nell’altra parte del tabellone invece si affronteranno Iga Swiatek e Daria Kasatkina. Saranno proprio la polacca e la russa a scendere in campo per prime. Swiatek va a caccia della trentaduesima vittoria consecutiva in una stagione che la sta assolutamente consacrando come la dominatrice del circuito WTA. Dall’altra parte della rete si troverà una Kasatkina in grandissima forma e che si è guadagnata la prima semifinale ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Sarà una giornata dedicata completamente al tabellone femminile al. Oggi si terranno le due semifinali e c’è veramente grande attesa in Italia per la partita di Martina. La toscana è ad un passo dal, ma dovrà vedersela prima con l’americana Cori; nell’altra parte del tabellone invece si affronteranno Igae Daria. Saranno proprio la polacca e la russa a scendere in campo per prime.va a caccia della trentaduesima vittoria consecutiva in una stagione che la sta assolutamente consacrando come la dominatrice del circuito WTA. Dall’altra parte della rete si troverà unain grandissima forma e che si è guadagnata la prima semi...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - infoitsport : Roland Garros 2022 Live diretta giovedì 2 giugno: programma, orari, chi gioca, dove vederla in tv e livestreaming - infoitsport : Rublev-Cilic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 -