Roland Garros 2022, Trevisan battuta in semifinale da Gauff (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Martina Trevisan sconfitta nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros 2022. L’azzurra cede alla statunitense Coco Gauff, numero 23 del ranking e numero 28 del seeding, che si impone per 6-3, 6-1 Trevisan, 28 anni, chiude l’avventura parigina conquistando punti preziosi che le consentiranno di salire dalla posizione numero 59 alla numero 26 nella classifica Wta. Il k.o. è maturato in un match cominciato con una serie di break. Il servizio non è un fattore e l’equilibrio resiste fino al 3-3. La Gauff allunga 4-3, consolida il vantaggio (5-3) e chiude il primo set 6-3 aggiundicandosi 12 degli ultimi 14 punti giocati nella prima frazione. Il secondo parziale non ha storia. Trevisan, in campo con una vistosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Martinasconfitta nelladel singolare femminile del. L’azzurra cede alla statunitense Coco, numero 23 del ranking e numero 28 del seeding, che si impone per 6-3, 6-1, 28 anni, chiude l’avventura parigina conquistando punti preziosi che le consentiranno di salire dalla posizione numero 59 alla numero 26 nella classifica Wta. Il k.o. è maturato in un match cominciato con una serie di break. Il servizio non è un fattore e l’equilibrio resiste fino al 3-3. Laallunga 4-3, consolida il vantaggio (5-3) e chiude il primo set 6-3 aggiundicandosi 12 degli ultimi 14 punti giocati nella prima frazione. Il secondo parziale non ha storia., in campo con una vistosa ...

