Roland Garros 2022, Swiatek prenota la finale: eguagliata Serena Williams (Di giovedì 2 giugno 2022) Iga Swiatek si è qualificata per la seconda volta in carriera per l'ultimo atto del Roland Garros. La numero uno del mondo ha sconfitto con un severo 6-2 6-1 la russa Daria Kasatkina in poco più di un'ora di gioco. Adesso attenderà la vincente dell'incontro che vedrà opposte l'azzurra Martina Trevisan e l'americana Cori Gauff. Per la polacca si tratta della trentaquattresima vittoria consecutiva. Eguagliato il record di Serena Williams, che si trova al secondo posto in questa speciale classifica che prende in considerazione le strisce di successi più lunghe dal duemila ad oggi. Al comando c'è la sorella maggiore Venus con trentacinque, che potrebbe essere raggiunta proprio sabato da Swiatek in caso di vittoria. Anche oggi la polacca è sembrata davvero indomabile contro un'avversaria ...

