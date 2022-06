Roland Garros 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 3 giugno con Nadal (Di giovedì 2 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2022 per la giornata di venerdì 3 giugno. Riflettori puntati sulle due semifinali maschili. Rafael Nadal è il primo match di giornata sul Court Philippe-Chatrier insieme al tedesco Alexander Zverev. Dopo di loro sarà il turno del norvegese Casper Ruud, esordiente a questi livelli, che se la vedrà contro un ex campione Slam come il croato Marin Cilic. Di seguito il programma completo con gli orari dettagliati. IL programma NEL DETTAGLIO COURT PHILIPPE-CHATRIER Non prima delle ore 14:45: (5) Nadal vs (3) ZverevNon prima delle ore 17:30: (8) Ruud vs (20) Cilic SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Il, glie l’didelper la giornata di. Riflettori puntati sulle due semifinali maschili. Rafaelè il primo match di giornata sul Court Philippe-Chatrier insieme al tedesco Alexander Zverev. Dopo di loro sarà il turno del norvegese Casper Ruud, esordiente a questi livelli, che se la vedrà contro un ex campione Slam come il croato Marin Cilic. Di seguito ilcompleto con glidettagliati. ILNEL DETTAGLIO COURT PHILIPPE-CHATRIER Non prima delle ore 14:45: (5)vs (3) ZverevNon prima delle ore 17:30: (8) Ruud vs (20) Cilic SportFace.

