Roland Garros 2022: Ena Shibahara e Wesley Koolhof vincono il titolo di doppio misto (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono la giapponese Ena Shibahara e l’olandese Wesley Koolhof i nuovi campioni di doppio misto al Roland Garros. Battuti nella finale mattutina sul Court Philippe Chatrier la norvegese Ulrikke Eikeri e il belga Joran Vliegen con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Per entrambi si tratta del primo titolo nella specialità, ottenuto sfruttando la loro testa di serie numero 2. Il set più combattuto è il primo, in cui Eikeri perde la battuta dopo che, insieme a Vliegen, aveva minacciato seriamente un paio di volte gli avversari. Sul 5-2 arriva il recupero, anche per via di un servizio di Koolhof non proprio sicuro, ma ciò non basta per evitare un tie-break che di cambiamenti ne vive parecchi e che viene chiuso dalla coppia nippo-olandese per ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono la giapponese Enae l’olandesei nuovi campioni dial. Battuti nella finale mattutina sul Court Philippe Chatrier la norvegese Ulrikke Eikeri e il belga Joran Vliegen con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Per entrambi si tratta del primonella specialità, ottenuto sfruttando la loro testa di serie numero 2. Il set più combattuto è il primo, in cui Eikeri perde la battuta dopo che, insieme a Vliegen, aveva minacciato seriamente un paio di volte gli avversari. Sul 5-2 arriva il recupero, anche per via di un servizio dinon proprio sicuro, ma ciò non basta per evitare un tie-break che di cambiamenti ne vive parecchi e che viene chiuso dalla coppia nippo-olandese per ...

