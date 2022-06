Roland Garros 2022, Angelo Binaghi: “La storia di Martina Trevisan è molto emozionante, il tennis femminile ha trovato un suo equilibrio” (Di giovedì 2 giugno 2022) Cresce l’attesa per la semifinale che vedrà Martina Trevisan opposta all’americana Coco Gauff, di scena nella seconda metà della giornata sul Court Philippe Chatrier al Roland Garros. Dopo sette anni l’Italia, al femminile, riassapora questo traguardo. La felicità ce l’ha tutta anche il presidente della Federazione Italiana tennis, Angelo Binaghi. Così ha parlato l’uomo che ormai da oltre vent’anni è numero 1 federale: “La storia sua e del suo team è molto emozionante, per certi versi travolgente tenendo conto di quanto successo di recente a Martina. Di sicuro è inaspettata e per questo ancora più bella. Credo che Martina e il suo team abbiano già vinto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Cresce l’attesa per la semifinale che vedràopposta all’americana Coco Gauff, di scena nella seconda metà della giornata sul Court Philippe Chatrier al. Dopo sette anni l’Italia, al, riassapora questo traguardo. La felicità ce l’ha tutta anche il presidente della Federazione Italiana. Così ha parlato l’uomo che ormai da oltre vent’anni è numero 1 federale: “Lasua e del suo team è, per certi versi travolgente tenendo conto di quanto successo di recente a. Di sicuro è inaspettata e per questo ancora più bella. Credo chee il suo team abbiano già vinto il ...

