(Di giovedì 2 giugno 2022) Tornano ia Pizzo Calabro, dopo un relativo periodo di stasi. Vittima, domenica scorsa - per come riporta stamane la Gazzetta del Sud - è stato un commerciante, titolare di un'attività in via Marcello Salomone. All'alba di domenica, infatti, qualcuno prima ha danneggiato il sistema di video - sorveglianza del suo ...

Advertising

Zoom24.it

Tornano ia Pizzo Calabro, dopo un relativo periodo di stasi. Vittima, domenica scorsa - per come riporta stamane la Gazzetta del Sud - è stato un commerciante, titolare di un'attività in via Marcello ...gli appuntamenti del progetto "Ocio Ciò! - Città, anziani e sicurezza" lanciato dall'... attraverso momenti di informazione, sul tema della prevenzione die scippi per aumentare il senso ... Ritornano i furti nel Vibonese, nel mirino un negozio. Ore contate per i ladri I malviventi si sono introdotti nell'attività all'alba di domenica, ma non hanno tenuto conto delle telecamere nelle vicinanze ...Quando Alessia, Antoine e Clement sono arrivati ad Andria per mettere su un centro culturale in una ex fabbrica di chiodi speravano di poter portare in Puglia ...