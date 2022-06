Richiamati prodotti Vichy LiftActiv e Weleda: Controlla se hai questi lotti (Di giovedì 2 giugno 2022) Continuano a pervenire informazioni a tutela dei consumatori: questa volta i prodotti Richiamati sono Vichy LiftActiv Peptide-C ampolle e Weleda Baby Olio Extra. Ma ATTENZIONE! In questo caso non è intervenuta nessuna associazione né autorità competente; la decisione è partita direttamente da Coop Italia, che ha comunicato nel dettaglio i lotti problematici. A dichiararlo è il Salvagente, nota rivista italiana. I motivi? Scopriamoli insieme! Richiamati prodotti Vichy LiftActiv e Weleda: i lotti problematici È la stessa Coop Italia a diffondere i numeri dei lotti problematici e le motivazioni del loro ritiro dal mercato. La prima azienda coinvolta è la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 giugno 2022) Continuano a pervenire informazioni a tutela dei consumatori: questa volta isonoPeptide-C ampolle eBaby Olio Extra. Ma ATTENZIONE! In questo caso non è intervenuta nessuna associazione né autorità competente; la decisione è partita direttamente da Coop Italia, che ha comunicato nel dettaglio iproblematici. A dichiararlo è il Salvagente, nota rivista italiana. I motivi? Scopriamoli insieme!: iproblematici È la stessa Coop Italia a diffondere i numeri deiproblematici e le motivazioni del loro ritiro dal mercato. La prima azienda coinvolta è la ...

