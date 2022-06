Repubblica Ceca-Svizzera stasera in tv in chiaro? Canale | orario e streaming Nations League 2022 2023

(Di giovedì 2 giugno 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match valido per la prima giornata della Lega A di. Si gioca alle ore 20.45 di giovedì 2 giugno nella cornice del SINOBO Stadium di Praga. Non è prevista la diretta tv del match, ma su Sky Sport Football andrà in onda la diretta gol delle partite della serata. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una cronaca a fine gara. SportFace.

Ore 20.45 Irlanda del Nord - Grecia (Lega C, gruppo 2) Serbia - Norvegia (Lega B, gruppo 4) Israele - Islanda (Lega B, gruppo 2) Repubblica Ceca - Svizzera (Lega B, gruppo 2). Il match valido per il girone B della Nations League tra Repubblica Ceca e Svizzera si giocherà il 2 giugno a Praga, ecco dove vederlo. Il CT della Svizzera, Murat Yakin, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca, valido per i gironi della Nations League. Il tecnico degli elvetici ha manifestato...