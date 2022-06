Regina Elisabetta, il regalo bizzarro di Macron per il suo Giubileo di Platino (Di giovedì 2 giugno 2022) Un evento attesissimo e che finalmente è arrivato: dal 2 al 5 giugno, la Regina festeggerà il Giubileo di Platino. Una lunghissima celebrazione per i suoi 70 anni di regno che sono un grande record, tanti eventi che coinvolgono l’intera Famiglia Reale e un programma colmo e imperdibile. Per l’occasione, il presidente francese Macron ha deciso di regalare qualcosa di bizzarro, ma sicuramente originale, alla Regina. Regina Elisabetta, il regalo di Macron Emmanuel Macron sembra proprio aver deciso di farsi ricordare attraverso il suo regalo da parte della Francia destinato alla Regina per i festeggiamenti del Giubileo di Platino. Si ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) Un evento attesissimo e che finalmente è arrivato: dal 2 al 5 giugno, lafesteggerà ildi. Una lunghissima celebrazione per i suoi 70 anni di regno che sono un grande record, tanti eventi che coinvolgono l’intera Famiglia Reale e un programma colmo e imperdibile. Per l’occasione, il presidente franceseha deciso di regalare qualcosa di, ma sicuramente originale, alla, ildiEmmanuelsembra proprio aver deciso di farsi ricordare attraverso il suoda parte della Francia destinato allaper i festeggiamenti deldi. Si ...

