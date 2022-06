Regina Elisabetta, com'è andata la parata Trooping the Colour: foto e video del giubileo (Di giovedì 2 giugno 2022) La Regina Elisabetta ha la sua Barbie. Quel dettaglio che commuove Londra, 2 giugno 2022 - Iniziati a Londra i festeggiamenti del giubileo di Platino di Elisabetta II (quattro giorni di celebrazioni, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Laha la sua Barbie. Quel dettaglio che commuove Londra, 2 giugno 2022 - Iniziati a Londra i festeggiamenti deldi Platino diII (quattro giorni di celebrazioni, ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: LIKE A 'ROLLING STONE'! Giubileo di platino, proiettati otto ritratti della regina Elisabetta su Stonehenge. Ogni immagine e'… - LorenzoAmarotto : RT @Capezzone: La regina Elisabetta (96anni) invita a guardare al futuro “con fiducia ed entusiasmo”. Una lezione a 20enni/30enni/40enni pr… -