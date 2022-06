Referendum: Salvini, 'oggi è Festa Repubblica, va denunciato no a diritto a informazione' (Di giovedì 2 giugno 2022) Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "L'importante è che si parli di questi cinque Referendum. oggi è la Festa della Repubblica, se c'è un sistema mediatico e politico che cancella il diritto all'informazione, al voto, ai Referendum va denunciato e segnalato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "L'importante è che si parli di questi cinqueè ladella, se c'è un sistema mediatico e politico che cancella ilall', al voto, aivae segnalato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, parlando a Milano.

