Red, White & Royal Blue: Uma Thurman protagonista dell'adattamento del bestseller di Casey McQuiston (Di giovedì 2 giugno 2022) Uma Thurman interpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red, White & Royal Blue, adattamento del bestseller di Casey McQuiston. Uma Thurman interpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red, White & Royal Blue, adattamento del bestseller del New York Times scritto da Casey McQuiston. L'attrice interpreterà il ruolo di Ellen Claremont, Presidente degli Stati Uniti, in Red, White & Royal Blue. Uma Thurman, quindi, reciterà in questo adattamento del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Umainterpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red,deldi. Umainterpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red,deldel New York Times scritto da. L'attrice interpreterà il ruolo di Ellen Claremont, Presidente degli Stati Uniti, in Red,. Uma, quindi, reciterà in questodel ...

Advertising

purplehyaxcinth : non so se leggere quel libro di cui ora vogliono fare il film, tipo red white and royal blue o una roba cosi - SPYit_official : “Red, White & Royal Blue”, il romanzo LGBTQ+ diventa un film: ecco dove lo vedremo #romanzolgbt #film #cinema… - its_miria : UMA THURMAN???????? IN RED WHITE AND ROYAL BLUE?????? STIAMO SCHERZIAMO???????? SIAMO STATI BENEDETTI GENTE - MotorService2 : Sereno pomeriggio!!! @MotorService2 #firenze #officina #meccanico #assistenza #servizi #auto #moto #pomeriggio… - White_Red_Fox : @JakeTheLion_ Prefiro o Piaggio uwu -