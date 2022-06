Recovery, von der Leyen al premier polacco: «Varsavia esempio di solidarietà con Kiev, ma nessuna deroga sulla riforma della giustizia» – Il video (Di giovedì 2 giugno 2022) «Di fronte ai crimini e alle aggressioni di Putin, il nostro bene più prezioso è la solidarietà». Sono le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa a Varsavia, in Polonia, dove ha incontrato il premier polacco Mateusz Morawiecki per chiudere l’accordo sul Recovery plan polacco. «L’approvazione del piano di ripresa e resilienza è legata a chiari impegni da parte della Polonia sull’indipendenza del sistema giudiziario», ha detto von der Leyen, sottolineando che non ci saranno deroghe sulla questione giustizia per ricevere soldi Ue mirati alla ripresa post-pandemica. La presidente della ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «Di fronte ai crimini e alle aggressioni di Putin, il nostro bene più prezioso è la». Sono le parolepresidenteCommissione europea, Ursula von der, durante la conferenza stampa a, in Polonia, dove ha incontrato ilMateusz Morawiecki per chiudere l’accordo sulplan. «L’approvazione del piano di ripresa e resilienza è legata a chiari impegni da partePolonia sull’indipendenza del sistema giudiziario», ha detto von der, sottolineando che non ci saranno deroghequestioneper ricevere soldi Ue mirati alla ripresa post-pandemica. La presidente...

