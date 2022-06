Ragusa al Centro sul museo archeologico (Di giovedì 2 giugno 2022) Non sappiamo se sia pace fatta tra il Comitato Ragusa al Centro e l’amministrazione cittadina, ma sicuramente almeno una tregua è stata stipulata. Infatti il presidente del Comitato, Turi Iudice, ha chiesto ed ottenuto un incontro con sindaco e assessori, presente anche l’arch. Buzzone, Direttore dei Musei e delle aree archeologiche della Soprintendenza. Per Ragusa al Centro oltre a Turi Iudice, c’erano Gianna Maria Gurrieri, Silvio Galota e le consigliere comunali Cettina Raniolo e Corrada Iacono, accolti dal sindaco e dagli assessori Giuffrida e Arezzo. Positivo secondo Iudice il risultato dell’incontro in merito al quale afferma “abbiamo voluto incontrare l’arch. Buzzone per capire, dalla viva voce del responsabile, quando potrà riaprire il museo archeologico di via Natalelli.Pare, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Non sappiamo se sia pace fatta tra il Comitatoale l’amministrazione cittadina, ma sicuramente almeno una tregua è stata stipulata. Infatti il presidente del Comitato, Turi Iudice, ha chiesto ed ottenuto un incontro con sindaco e assessori, presente anche l’arch. Buzzone, Direttore dei Musei e delle aree archeologiche della Soprintendenza. Peraloltre a Turi Iudice, c’erano Gianna Maria Gurrieri, Silvio Galota e le consigliere comunali Cettina Raniolo e Corrada Iacono, accolti dal sindaco e dagli assessori Giuffrida e Arezzo. Positivo secondo Iudice il risultato dell’incontro in merito al quale afferma “abbiamo voluto incontrare l’arch. Buzzone per capire, dalla viva voce del responsabile, quando potrà riaprire ildi via Natalelli.Pare, ...

