Quelli sintetici vengono utilizzati per ridurre lo stress Ma come funzionano queste molecole che gli animali dagli insetti agli umani! producono naturalmente?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo contro loda trasloco o da veterinario o quando si parte per le vacanze. I feromoni possono aiutare cani e gatti persino in situazioni diestremo.quello che vivono oggi glidomestici in Ucraina: confinati in spazi stretti, alle prese con il frastuono delle bombe, dei missili, privati delle loro routine. Ragni, gatti, cani e gatti: cosa fare se mordono o graffiano guarda le foto Leggi anche › Cani e gatti, sotto le bombe ci sono ...