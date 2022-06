Psg, spunta il nome di Galtier per la panchina (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Psg sta valutando diversi nomi per la panchina della prossima stagione: nelle ultime ore salgono le quotazioni di Galtier Il Psg deve decidere per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tra i nomi papabili, oltre a quello di Zidane, ci sarebbe anche quello di Galtier. L’allenatore del Nizza è una delle possibilità dei parigini, lui che ha vinto lo Scudetto in Ligue 1 con il Lille. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Psg sta valutando diversi nomi per ladella prossima stagione: nelle ultime ore salgono le quotazioni diIl Psg deve decidere per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tra i nomi papabili, oltre a quello di Zidane, ci sarebbe anche quello di. L’allenatore del Nizza è una delle possibilità dei parigini, lui che ha vinto lo Scudetto in Ligue 1 con il Lille. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

