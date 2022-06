"Proprio oggi?". Il vergognoso attacco della sinistra a Salvini per questa foto: la frase che fa diventare matti i rossi (Di giovedì 2 giugno 2022) Matteo Salvini ormai non può più nemmeno fiatare. La sinistra è in agguato ed è pronta a sfruttare ogni minimo, piccolo scivolone. E questa volta il copione si ripete con il post sui social per il 2 giugno scritto dall'ex titolare del Viminale che finisce subito nel mirino dei kompagni. Salvini di fatto accompagnando una sua foto in cui sorride con alle spalle un albero di nespole, ha scritto in un posto questa frase: "Buon #2giugno a chi farà qualche giorno di vacanza, io parto da Roma direzione Milano, nei prossimi giorni incontri coi cittadini in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia e Lazio. Chi si ferma è perduto!". Notate nulla di strano? Per quasi tutti il messaggio di Salvini rientra nei consueti post dei politici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Matteoormai non può più nemmeno fiatare. Laè in agguato ed è pronta a sfruttare ogni minimo, piccolo scivolone. Evolta il copione si ripete con il post sui social per il 2 giugno scritto dall'ex titolare del Viminale che finisce subito nel mirino dei kompagni.di fatto accompagnando una suain cui sorride con alle spalle un albero di nespole, ha scritto in un posto: "Buon #2giugno a chi farà qualche giorno di vacanza, io parto da Roma direzione Milano, nei pmi giorni incontri coi cittadini in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia e Lazio. Chi si ferma è perduto!". Notate nulla di strano? Per quasi tutti il messaggio dirientra nei consueti post dei politici ...

