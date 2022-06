Prima serata al Centro Culturale Elsa Morante, parliamo di disturbi alimentari con Fiorenza Sarzanini (Di giovedì 2 giugno 2022) Riparte la rassegna estiva organizzata dalla libreria Pagina 348 di Viale Cesare Pavese e dalla Biblioteca Laurentina presso il Centro Culturale Elsa Morante nel quartiere Laurentino 38. È il secondo compleanno di una iniziativa che cerca di ricucire territorio e offerta Culturale, proponendo un panorama letterario variegato nell’arco di sette serate che ci accompagneranno sino a luglio inoltrato. La Prima serata, lo scorso 31 maggio, ha visto ospite Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, non in veste di giornalista, ma in quella di autrice del libro “Affamati d’Amore” (edizioni Solferino) nel quale si affronta uno dei temi più ignorati nel corso del periodo pandemico, quello dei disturbi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022) Riparte la rassegna estiva organizzata dalla libreria Pagina 348 di Viale Cesare Pavese e dalla Biblioteca Laurentina presso ilnel quartiere Laurentino 38. È il secondo compleanno di una iniziativa che cerca di ricucire territorio e offerta, proponendo un panorama letterario variegato nell’arco di sette serate che ci accompagneranno sino a luglio inoltrato. La, lo scorso 31 maggio, ha visto ospite, vicedirettrice del Corriere della Sera, non in veste di giornalista, ma in quella di autrice del libro “Affamati d’Amore” (edizioni Solferino) nel quale si affronta uno dei temi più ignorati nel corso del periodo pandemico, quello dei...

