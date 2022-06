Pozzecco è il nuovo ct dell' Italbasket

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Pallacanestro ha raggiunto un accordo di collaborazione tecnica con Gianmarco, che da oggi è ufficialmente ilcommissario tecnicoa Nazionale senior maschile. Il 39enne ex play goriziano e vice di Ettore Messina nell'Olimpia Milano, che prende il posto di Meo Sacchetti, verrà presentato alla stampa domani, venerdì, alle ore 14.30 presso l'Hotel Principe di Savoia in Piazzaa Repubblica 17 a Milano. L'esordio disulla panchina azzurra avverrà il 25 giugno prossimo a Trieste in occasione'amichevole che l'disputerà contro la Slovenia. Il primo impegno ufficiale ad Almere il 4 luglio contro i Paesi Bassi nell'ultimo matcha prima fase di qualificazione alla Fiba ...