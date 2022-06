Pogba Juve, retroscena Manchester City: spunta l’incontro con Guardiola (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri sognano il ritorno di Pogba, ma anche Guardiola avrebbe avuto un incontro col il francese spunta un clamoroso retroscena di mercato: il Manchester City, recentemente, avrebbe fatto di tutto per provare ad assicurarsi Paul Pogba. Guardiola, come riportato da The Athletic, avrebbe incontrato personalmente il calciatore. Il centrocampista, ora davvero a un passo dalla Juventus, avrebbe però declinato l’offerta dei Citizens, nonostante la proposta fosse molto ricca. Pogba non avrebbe voluto tradire i tifosi del Manchester United, consapevole anche del clamore mediatico che avrebbe provocato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri sognano il ritorno di, ma ancheavrebbe avuto un incontro col il franceseun clamorosodi mercato: il, recentemente, avrebbe fatto di tutto per provare ad assicurarsi Paul, come riportato da The Athletic, avrebbe incontrato personalmente il calciatore. Il centrocampista, ora davvero a un passo dallantus, avrebbe però declinato l’offerta dei Citizens, nonostante la proposta fosse molto ricca.non avrebbe voluto tradire i tifosi delUnited, consapevole anche del clamore mediatico che avrebbe provocato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SU ...

