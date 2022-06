Pogba alla Juve? Del Piero | Ritorno importante per assistere Vlahovic e proteggere la difesa

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Pogba ad un passo dal ritorno in bianconero ?? [??@romeoagresti] - forumJuventus : Pogba alla Juve? Il francese svelerà il suo futuro il 17 Giugno nel documentario Amazon 'Pogmentary' ?… - repubblica : Pogba ha detto sì alla Juve, ecco a quanto ha rinunciato per tornare in bianconero [di Domenico Marchese] - FraLauricella : @FabioRussello Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Acerbi… - sportli26181512 : Del Piero: 'Pogba deve tornare alla Juve, ecco perché': Alessandro Del Piero parla del possibile ritorno di Paul Po… -

Commenta per primo Alessandro Del Piero parla del possibile ritorno di PaulJuventus : 'Il ritorno disarebbe meraviglioso per la Juve, perché andrebbe a rinforzare la parte di campo in cui c'è più bisogno, per assistere Vlahovic, ma anche per proteggere la ...Commenta per primo PaulJuventus, il contorovescia è iniziato . Come abbiamo scritto nei giorni scorsi , l'accordo sostanziale fra il club bianconero e l'entourage del francese, con a capo l'avvocato Rafaela ...Paul Pogba lascerà il Manchester United a zero, e potrà anzi incassare un ulteriore premio fedeltà. Un bonus fortemente voluto dal suo agente Mino Raiola e che rappresenta ora una beffa per i tifosi.Nell'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, Alessio Tacchinardi ha parlato del possibile ritorno di Pogba alla Juventus. " Pogba ha classe, personalità, fisicità, fa gol. È un ...