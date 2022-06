Pnrr Polonia: Von der Leyen, “Ok legato all’indipendenza della magistratura” (Di giovedì 2 giugno 2022) BRUXELLES – L’approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco “è legata a chiari impegni della Polonia sull’indipendenza della magistratura che dovranno essere rispettati prima di poter effettuare qualsiasi pagamento effettivo”. Così in una nota la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, salutando il via libera al Pnrr della Polonia. “Attendo con impazienza l’attuazione di queste riforme”, ha aggiunto. Il Pnrr della Polonia – si legge in una nota della Commissione – prevede degli obiettivi intermedi relativi ad aspetti dell’indipendenza della magistratura, di particolare importanza per migliorare il clima ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) BRUXELLES – L’approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco “è legata a chiari impegnisull’indipendenzache dovranno essere rispettati prima di poter effettuare qualsiasi pagamento effettivo”. Così in una nota la presidenteCommissione europea, Ursula von der, salutando il via libera al. “Attendo con impazienza l’attuazione di queste riforme”, ha aggiunto. Il– si legge in una notaCommissione – prevede degli obiettivi intermedi relativi ad aspetti dell’indipendenza, di particolare importanza per migliorare il clima ...

