Pio e Amedeo: “Siamo favorevoli alle adozioni gay, non siamo omofobi” (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show Giuseppe Cruciani – come ogni settimana – ha diviso tra buoni e cattivi alcuni personaggi ed eventi degli ultimi giorni. Tra le cose positive il conduttore ha inserito l’approvazione delle adozioni gay in Croazia. Subito dopo aver scritto sulla lavagna, Cruciani si è rivolto a Pio e Amedeo lanciando una frecciatina: “Tra i buoni metto una cosa che riguarda Pio e Amedeo che sono molto amati dalla comunità omosessuale. Comunque qui inserisco la Croazia, perché hanno appena detto sì alle adozioni gay“. Pio e Amedeo hanno applaudito alla notizia e si sono detti favorevoli alle adozioni per le coppie omosessuali: “Questa cosa è giusta, noi siamo assolutamente ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show Giuseppe Cruciani – come ogni settimana – ha diviso tra buoni e cattivi alcuni personaggi ed eventi degli ultimi giorni. Tra le cose positive il conduttore ha inserito l’approvazione dellegay in Croazia. Subito dopo aver scritto sulla lavagna, Cruciani si è rivolto a Pio elanciando una frecciatina: “Tra i buoni metto una cosa che riguarda Pio eche sono molto amati dalla comunità omosessuale. Comunque qui inserisco la Croazia, perché hanno appena detto sìgay“. Pio ehanno applaudito alla notizia e si sono dettiper le coppie omosessuali: “Questa cosa è giusta, noiassolutamente ...

