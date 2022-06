Petrolio, prezzi elevati e danni economici per Stati Uniti e Ue: l’Opec+ aumenta la produzione di 648mila barili al giorno a luglio e agosto (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato il via libera dell’Opec+, con anche l’ok della Russia, all’aumento della produzione di Petrolio nei due mesi di luglio e agosto per far fronte a un eventuale calo di Mosca, coinvolta nel conflitto ucraino e colpita dalle sanzioni europee ed americane che hanno interessato anche le importazioni del greggio della Federazione. Sono baStati 11 minuti di riunione ai delegati che hanno preso parte al vertice dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio per decidere di incrementare la produzione di 648mila barili al giorno nei due mesi estivi. La decisione era attesa, visti anche i prezzi che sono ormai schizzati intorno ai 120 dollari al barile, provocando il conseguente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato il via libera del, con anche l’ok della Russia, all’aumento delladinei due mesi diper far fronte a un eventuale calo di Mosca, coinvolta nel conflitto ucraino e colpita dalle sanzioni europee ed americane che hanno interessato anche le importazioni del greggio della Federazione. Sono ba11 minuti di riunione ai delegati che hanno preso parte al vertice dell’Organizzazione dei Paesi esportatori diper decidere di incrementare ladialnei due mesi estivi. La decisione era attesa, visti anche iche sono ormai schizzati intorno ai 120 dollari al barile, provocando il conseguente ...

Advertising

fattoquotidiano : Carburanti, prezzi in forte aumento in scia ai rincari del petrolio: benzina oltre gli 1,9 euro al litro al self, d… - Namaste180760 : RT @Damianodanny1: POMPE BENZINA 2 EURO NUOVO TAGLIO ACCISE X EVITARE RINCARI SENZA SCONTO 30 CENT VERDE 2,20 EURO CAPIRE BAST… - Damianodanny1 : POMPE BENZINA 2 EURO NUOVO TAGLIO ACCISE X EVITARE RINCARI SENZA SCONTO 30 CENT VERDE 2,20 EURO CAPIRE… - mikrousmagous : RT @Willi_Shake_01: Primo autogol per lo stop al petrolio, l’impianto siciliano rischia il tracollo. La Lukoil era stata già indotta dalla… - Tomas1374 : RT @RaiNews: Il vertice #Opec+ è durato solo 11 minuti: abbastanza, evidentemente, per questa decisione. Soddisfatta la Casa Bianca, ma i m… -