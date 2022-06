Petrolio, la mossa dell’Opec dopo l’embargo: accordo per un aumento della produzione in estate (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Opec+, l’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, ha raggiunto un accordo per un aumento della produzione di greggio di 648 mila barili al giorno per i mesi di luglio e agosto, riporta Bloomberg. Si tratta di un incremento vicino al 50 per cento. Da mesi gli Stati Uniti e il Joint Ministerial Monitoring Committee britannico chiedono di aumentare la produzione. Oggi, 2 giugno, l’Arabia Saudita, uno dei Paesi membri dell’organizzazione, aveva fatto sapere di essere pronta a incrementare la produzione nel caso in cui quella della Russia dovesse calare in risposta all’embargo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni recentemente approvato dall’Unione Europea. La decisione dell’Arabia Saudita segna un cambio di passo rispetto ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Opec+, l’Organizzazione dei paesi esportatori di, ha raggiunto unper undi greggio di 648 mila barili al giorno per i mesi di luglio e agosto, riporta Bloomberg. Si tratta di un incremento vicino al 50 per cento. Da mesi gli Stati Uniti e il Joint Ministerial Monitoring Committee britannico chiedono di aumentare la. Oggi, 2 giugno, l’Arabia Saudita, uno dei Paesi membri dell’organizzazione, aveva fatto sapere di essere pronta a incrementare lanel caso in cui quellaRussia dovesse calare in risposta alcontenuto nel sesto pacchetto di sanzioni recentemente approvato dall’Unione Europea. La decisione dell’Arabia Saudita segna un cambio di passo rispetto ...

