Petra Magoni a CO-Scienza 2022 | l’energia femminile nella Musica raccontata dal suo esilio londinese

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022)è la più eclettica e imprevedibile interpreteitaliana. Lo si capisce anche dalla miriade di progetti che ha in atto:Nuda con Ferruccio Spinetti, Canzoni in Bianco e Nero con Andrea Dindo, il rock con Finaz, la parentesi Bowie con Paolo Fresu, oltre all’impegno sempre più importante come mamma dell’astro nascente Frida Bollani. Per la diretta di CO-mi sono collegato mentre era a Londra, con Frida, entrambe fuggite dalla dittatura sanitaria in essere qui in Italia. Ecco come CO-ha descritto: Ha studiato canto presso il Conservatorio di Livorno e l’Istituto Pontificio diSacra di Milano, perfezionandosi inantica con Alan Curtis. Dopo aver ...