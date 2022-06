Pesi, Europei 2022, Pizzolato da urlo: medaglia d’ oro e record mondiale (Di giovedì 2 giugno 2022) Nino Pizzolato ha conquistato il pubblico internazionale con una prestazione sensazionale, arrivando a conquistare una medaglia d’oro e un record mondiale agli Europei 2022 di sollevamento Pesi. Sulla pedana di Tirana, capitale albanese, l’atleta italiano delle Fiamme Oro ha ottenuto un risultato eccezionale nella categoria olimpica degli 89 kg; superato da fenomeno il bulgaro Karlos Nasar, maggior indiziato alla vittoria, così come un Pesista del calibro del georgiano Revaz Davitade, rispettivamente secondo e terzo. Dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ecco un’altra affermazione prestigiosa sotto gli occhi del mondo intero per Pizzolato; l’italiano quale ha alzato 217 kg per un totale di 392, ergendosi non solo a oro europeo, ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Ninoha conquistato il pubblico internazionale con una prestazione sensazionale, arrivando a conquistare unad’oro e unaglidi sollevamento. Sulla pedana di Tirana, capitale albanese, l’atleta italiano delle Fiamme Oro ha ottenuto un risultato eccezionale nella categoria olimpica degli 89 kg; superato da fenomeno il bulgaro Karlos Nasar, maggior indiziato alla vittoria, così come unsta del calibro del georgiano Revaz Davitade, rispettivamente secondo e terzo. Dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ecco un’altra affermazione prestigiosa sotto gli occhi del mondo intero per; l’italiano quale ha alzato 217 kg per un totale di 392, ergendosi non solo a oro europeo, ma ...

