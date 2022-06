Pechino, ferma opposizione a colloqui commercio Usa - Taiwan (Di giovedì 2 giugno 2022) La Cina "si oppone fermamente" ai colloqui commerciali tra gli Stati Uniti e Taiwan: lo ha detto un funzionario del ministero del commercio, all'indomani dell'iniziativa lanciata da Washington per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) La Cina "si opponemente" aicommerciali tra gli Stati Uniti e: lo ha detto un funzionario del ministero del, all'indomani dell'iniziativa lanciata da Washington per ...

Advertising

piras_gina : RT @stefycascu: #Usa pronti a prendere parte alla difesa di #Taiwan in caso d invasione Pechino avverte #Biden d non sottovalutare la“ferm… - GabryBab10 : In linea d’aria, poco più della distanza tra #Milano e #Pechino. Ecco: più o meno è questa la quantità di cereali f… -