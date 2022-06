Parto eccezionale al Ruggi di Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 2 giugno 2022) Nuovoall’ospedale di. L’equipe diretta da Mario Polichetti, responsabile del re“Gravidanza a rischio”, ha raggiunto un obiettivo unico nel campo della medicina. La signora Anna, 28enne di, harito nella mattinata del 1 giugno un bimbo alla 36esima settimana e quattro giorni. Raffaele è venuto al mondo dopo che la madre aveva rotto il sacco con la perdita di liquido amniotico e l’innesco del travaglio a partire dalla 20esima settimana. La gravidanza è proseguita per quattro mesi in condizioni di monitoraggio e grazie alle terapie praticate nell’Unità operativa di “Gravidanza a rischio” dell’ospedale didiretta dal dottore Mario Polichetti. “Questo è un caso veramentee dimostra che non ...