Partito il nuovo volo Roma - Buenos Aires:a bordo dell'Airbus A350 Roberto Baggio (Di giovedì 2 giugno 2022) E' Partito ieri alle ore 21.40 il primo volo di ITA Airways Roma Fiumicino " Buenos Aires. Il volo è stato operato con il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) E'ieri alle ore 21.40 il primodi ITA AirwaysFiumicino ". Ilè stato operato con il, il primo in Italia ed il primoa Società, rappresenta ...

Advertising

fleinaudi : Da oggi @ALDEParty ha un nuovo membro: il partito del Presidente @ZelenskyyUa Ne siamo fieri. From today… - Guido07261 : @EnricoLetta Non fare promesse che non puoi mantenere: questo governo accozzaglia è nato per via d’una legge eletto… - ale_attardo : RT @Willi_Shake_01: @CarloCalenda Dr. Aghi se le piace tanto, lo porti nel suo partito, lo faccia partecipare alla prossima tornata elettor… - LarthRasna : @Kettelodicoaffa @dottorbarbieri Il nuovo nome lo si conosce già: Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori... - Soffotcka : Ex presidente polacco,Walesa,affermato che l'Ue dovrebbe sciogliersi e organizzare un nuovo blocco senza Polonia,Un… -