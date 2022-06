Parma | la società valuta Bigon come diesse

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ildopo l’arrivo di Pecchia deve trovare il: tra i nomi sondati anche quello diche si è appena separato con il Bologna Ilstando diversi ipotesi e nomi per il futuro direttore sportivo. Sul tavolo c’è la possibilità della soluzione interna con la coppia Notari-Pederzoli oppure andare su altri nomi. Tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di, che ha da poco lasciato il Bologna per lasciare posto a Sartori. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Diego_Sandri : @paoloangeloRF @SGrigiorosso Se vuole venire a Cremona risolva il contratto con il Perugia. Come ha fatto Pecchia p… - RitaCorrado3 : @mariogiordano5 Io ci sono sempre. E TI ADORO. Grazie di quello che fai per tutti noi. Anche tu ci mancherai tantis… - SimVer9 : @ParmaLiveTweet Questo fa anche capire quanta fiducia ci sia da chi vede ad oggi la società Parma Calcio dall'ester… - ParmaPsi : RT @ParmenseNet: 24 lavoratrici dell’alta val Taro rischiano di perdere il lavoro perchè la società ha perso la gestione del numero verde A… - ParmenseNet : 24 lavoratrici dell’alta val Taro rischiano di perdere il lavoro perchè la società ha perso la gestione del numero… -

La Repubblica

...(in primis) che per blasone ed investimenti devono puntare alla promozione. E manca ancora la 20che uscirà fuori dalla finale playoff Padova - Palermo. Comunque vada arriverà un'altra...... che hanno lasciato il Comune e il sistema dellePartecipate in una situazione disastrosa: ... diin data 17.11.2015. Sentenza, emessa in esito alla richiesta di essere condannato ad una ... Anna Maria Petrini saluta Parma: è la nuova direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena