Pallanuoto, Finale Eight Champions League: la Pro Recco raggiunge Brescia in semifinale (Di giovedì 2 giugno 2022) La Pro Recco ha ottenuto un posto in semifinale nella circostanza della Final Eight della Champions League di Pallanuoto in corso. La compagine ligure, nello scenario acquatico della piscina 'Vlaho Orlic', ha sconfitto lo Zodiac Barceloneta per 10-11, riuscendo a imporsi con grande fatica e soltanto di misura. Risultato importante per la stagione della compagine italiana, raggiunto dopo aver conquistato anche lo Scudetto in Italia, a discapito di Brescia al termine di gara-3 della Finale. La Pro Recco ha raggiunto proprio i lombardi di Brescia al penultimo atto della massima competizione europea; i liguri sfideranno la squadra vincente del confronto tra Ftc Telekom Budapest e Jug Adriatic Dubrovnik, mentre i ...

