Pallanuoto, Champions League 2022: tutto facile per l'AN Brescia, agguantata la semifinale. Hannover battuto 12-5 (Di giovedì 2 giugno 2022) I favori del pronostico erano nettissimi, ma le partite bisogna sempre giocarle e vincere. l'AN Brescia ha dimostrato di reggere al meglio le pressioni in altre occasioni ed oggi non ha deluso: tutto facile per i lombardi nell'esordio delle Final Eight di Champions League di Pallanuoto maschile. La banda di Sandro Bovo si è imposta in quel di Belgrado per 12-5 nei quarti di finale sui tedeschi del Waspo Hannover, conquistando l'accesso alle semifinali. Domani sfida alla vincente dell'incontro di stasera tra Marsiglia ed i padroni di casa serbi del Belgrado. Il sogno prosegue. Strada che si mette già in discesa nel primo quarto: parziale di 4-1 a mettere le cose in chiaro. Bresciani che allungano anche nel secondo periodo trovando il ...

